İlayda Çevik'ten güzellik tüyoları

Pazar günleri atv'de ekranlara gelen Dizi TV, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik'in çekim hazırlığını ekranlara getirdi. Sevilen oyuncu Dizi TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

İlayda Çevik ile Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde gerçekleştirilen röportajda başarılı oyuncu, Dizi TV kameraları önünde bir yandan soruları yanıtladı, bir yandan da dizi setine hazırlandı. Bu çok özel söyleşide dizideki dönemin modası, 70'ler, günümüz modası, güzellik sırları ve dizideki karakteri konuşuldu.

Dizideki şıklığıyla ve güzelliğiyle çok konuşulan Çevik, izleyicilerle güzellik tüyolarını da paylaştı. Özellikle cilt temizliğine önem veren oyuncu, haftada bir gün mutlaka kil maskesi yapmalarını önerdi. Saçları için de doğal yağlar kullandığını söylemeden geçmedi.

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