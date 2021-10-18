Nurgül Beyhan aldatıldı mı? Talihsiz kadının ölüm sebebi merak konusu oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulan Nurgül Beyhan konusu, farklı bir boyuta geçti. Nurgül Beyhan’ın ailesinin iddiaları ortalığı karıştırdı.

Önce kalp krizinden öldüğü düşünülen, sonrasında adli tıptan verilen raporla cinayete kurban gittiği anlaşılan Nurgül Beyhan'ın katili aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan olayda, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olma ihtimali öne çıktı. Nurgül Beyhan'ın erkek kardeşleri Kerem Kıyas Çelik ve Necmettin Çelik, talihsiz kadının uzun zamandır aldatıldığını iddia etti. Çelik kardeşler, Yaşar Beyhan'ın Müge Anlı canlı yayınında doğruları söylemediğini belirtti.

Yaşar Beyhan cenaze günü nerede kaldı?

Ablasının ölümünün ardından Fransa'dan Türkiye'ye gelen Yaşar Beyhan'ın cenaze gününde farklı bir evde kaldığını ifade eden Kerem Kıyas Çelik, "Biz Yaşar Beyhan'ın kimin evinde kaldığını biliyoruz. Ablamın cenazesi varken o sevgilisinde sabahladı" sözlerini kullandı. Çelik, yaşananların kara kutusunun Yaşar Beyhan ve sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Kerem Kıyas Çelik ve Necmettin Çelik cinayetin Ali'nin üstüne yıkılmak istendiğini dile getirirken Ali Beyhan'ın tavrı şaşırttı. Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle daha önce birçok kez annesiyle karşı karşıya geldiğini ifade eden genç, babasına iftira atıldığını söyledi. İki dayısıyla şiddetli bir tartışmaya giren Ali Beyhan güçlükle sakinleştirildi.

Senem Beyhan aldatma iddiasına ne dedi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan olay, 'aldatma şüphesi' ile bambaşka bir boyut kazandı. Yaşar Beyhan'ın kızı Senem Beyhan, "Böyle bir kadın gerçekten varsa ben kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Eğer bu işin içinden babam çıkarsa artık onu da tanımam" dedi.

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