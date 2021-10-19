Ferit ve Ayşe boşandı, Ayşe hamile olduğunu öğrendi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #NefesAlamam etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

16.Bölümde neler oldu?

Ferit ve Ayşe geçirdikleri kazanın etkisiyle birbirlerini kaybetme korkusuyla yüzleştiler. Azade'nin oyunuyla kendilerini mahkeme salonunda bulan ikili tüm yanlış anlaşılmalara rağmen boşandı.

Hande, Hüseyin ve Zümrüt'ü kendi hayatıyla tehdit ederek yalanlarına alet etti. Ayşe'nin karşısına çıkan Hande, anne olamayacağını söyledi; böylece Ayşe, Hande'nin her şeyi hatırladığını öğrenmiş oldu. İki kadın arasında yaşanan tartışmaya Zümrüt müdahale etti ve Hande'yi Ayşe'den uzaklaştırdı.

Azade'nin holdingde işlerin başına geçmesini sindiremeyen Adnan, Azade'ye tavır aldı. Azade buzları eritmek için Adnan'a her şeyden vazgeçtiğini ve holdinge geri dönmesini istediğini söyledi.

Diğer yanda Ferit, Baha'nın ölümünün peşini bırakmadı ve davayı takibe aldı. İtirafçının ailesini ziyaret eden Ferit ve Ayşe işin içinde başka hesaplar olduğundan şüphelenmeye başladı.

Azade'nin Hande ve Ferit'in evlenmesinde ısrarcı olmasına daha fazla dayanamayan Zümrüt, Azade'ye Hande hakkındaki gerçeği söyledi. Duydukları karşısında hayrete düşse de Hande'nin oyununa ses çıkarmayan Azade, planına uygulamaktan geri durmadı. Ancak Azade ve Zümrüt arasında geçen bu konuşmaya Vedia kulak misafiri oldu.

Konakta Hande'yi karşısında gelinlikle gören Ferit, öfkeden deliye döndü, Hande'ye onu istemediğini söyledi. Ferit'in bu sert çıkışıyla konakta ortalık karıştı.

İş çıkışı sokakta baygınlık geçiren Ayşe ise gözünü hastanede açtı. Doktorun verdiği "Hamilesin" haberiyle genç kadın büyük bir şok yaşadı.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

16. Bölümü izlemek için tıklayın