Osman Bey'den Turgut Alp'i kurtarmak için büyük fedakarlık

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 67’nci bölümünde, İnegöl Tekfuru Nikola tarafından esir edilen Turgut Alp’i kurtarmak için büyük mücadele veren Osman Bey, nihayetinde Turgut Alp karşılığında Papaz Gregor’u teslim etmeyi kabul etti.

Tekfur Rogatus'un eline düşen Turgut Alp'i kurtarabilmek için Papaz Gregor'u takas etmeyi kabul eden Osman Bey, Rogatus'un "Sözünüzü tuttuğunuz için minnettarım… Ve umuyorum ki zedelenmiş olan bu dostluğumuz bir gün onarılır Osman Bey!" sözlerine "Allahın dediği olur Tekfur Rogatus! Belki bir gün…" yanıtını verdi.

Teslim aldığı Turgut Alp'i yaralarının tedavi edilmesi için Kayı Obası'na götürmeyi teklif eden Osman Bey, "Sağ olasın Osman Bey! Bundan gayrı sana bir can borcum var… Amma! Senden gelecek hiçbir yardımı da istemezim Osman Bey!" yanıtı ile hayli şaşırdı. Alplerinin getirdiği ata atlayan Turgut Alp, "Bundan gayrı hiçbir işime karışmayasın Osman Bey! Senin oban sana, benim obam bana! Senin düşmanın sana, benim düşmanım bana! Karşıma da çıkmayasın!"

Bu sözler Göktuğ'un sinirine dokundu. Göktuğ "Haddini bilesin Turgut Bey!" diyerek çıkışınca Osman Bey onu durdurdu. Osman Bey, atıyla uzaklaşan Turgut Alp'i izlerken ağzından şu sözler döküldü: "Uslanacaksın Turgut Bey! Şimdi değdiğin yeri yakarsın! Ateşin durulanda, ele avuca sığanda… O vakit birlik olacağız!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 67'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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