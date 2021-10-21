Akif Atakul’un yıkıcı planı! Kardeşlerim 25. Bölümü ile cumartesi atv’de

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 25. Bölüm fragmanı ile yine ilgi odağı oldu. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 25. Bölüm cumartesi akşamı saat 20.00’de atv’de.

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim 25. Bölüm fragmanlarıyla yine çok konuşuldu. Her bölümüyle adından söz ettiren dizinin yeni bölüm fragmanlarında Doruk Atakul ile babası Akif Atakul arasında yaşananlar dikkat çekti. Babası hakkında öğrendiği gerçeklerden sonra evi terk eden Doruk, soluğu Asiye ve ailesinin yanında aldı.

Doruk, Kaan'ın gerçek kimliğini öğrendikten sonra evi terk etti. Babasıyla arası bozulan Doruk, gitarını sırtına alarak Eren Ailesi'nin yanına gitti. Doruk'un yaşadığı yeni mahalle Harika'nın şakalarını da beraberinde getirdi.

Ailesinden Orhan'a büyük sürpriz

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanındaki keyifli anlardan bir tanesi ise Orhan'ın doğum günü kutlaması oldu. Yaşadıklarının ardından uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sonunda koltuk değnekleriyle ayaklanan Orhan Eren için yapılan sürpriz doğum günü partisi ailenin yüzünü güldürdü.

Akif Atakul'un planlarıysa her zaman olduğu gibi devam etti. Oğlu Doruk'un eve dönmemesi üzerine oldukça sinirlenen Akif'in yeni planı oldukça yıkıcı oldu. Fragmanların ardından, "Kardeşlerim'de şimdi ne olacak" sorusunun cevabı büyük merak konusu haline geldi.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı 25. Bölümü ile atv'de.

Kardeşlerim 25. Bölüm 1. Fragmanı için tıklayın.

Kardeşlerim 25. Bölüm. 2. Fragmanı için tıklayın.