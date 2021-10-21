Esra Erol’da çarpıcı iddialar: “Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye kaldırdılar”

İki çocuklu Öksüz ailesi Esra Erol’da boşanma yoluna gidiyor. Genç çifti ayrılık noktasına getiren olay ne? Çocukların velayeti için nasıl bir yol izlenecek?

"Bana deli muamelesi yaptılar. Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye yatırdılar" diyen Meryem Öksüz, suçlamalarının odağındaki Yusuf Öksüz'le karşı karşıya geldi. Genç çift, bitme noktasına gelen evliliklerini sonlandıracak mı? 21 Ekim Esra Erol'da yayınında neler konuşuldu?

Huzursuz bir evlilik bitme noktasında

Başından beri huzursuz bir evliliğin içinde yer aldığını dile getiren Meryem Öksüz, kocasından şiddet gördüğünü ifade etti. Kocası Yusuf Öksüz ve kayınvalidesi Nadire Öksüz ile karşı karşıya gelen iki çocuk annesi kadın zaman zaman çok sinirlendi. Öksüz, "Ben dayak yedim, işkence gördüm ve aşağılandım. O yüzden ayrılmak istiyorum" dedi.

Çocuklarının velayetini istediğini vurgulayan genç anne, "Çocuklarım çok küçük. Bana ihtiyaçları var, kimseye bırakmam" derken Yusuf Öksüz de çocukların velayetini bırakmama konusunda kararlı davrandı. İki tarafın da uzlaşmaya yanaşmaması akıllara 'çekişmeli boşanma' ihtimalini getirdi.

İki taraf da birbirini suçladı

Tarafların birbirlerini sert sözlerle yüklendiği programa bağlanan Gülcan Öksüz, iki tarafın da haklı ve haksız noktaları olduğunu dile getirdi. Meryem Öksüz'le hem kardeş hem de elti olan Gülcan Öksüz, söyledikleriyle ortamı yatıştırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Meryem – Yusuf Öksüz çifti arasında yaşananların kendi evliliğine de olumsuz yansıdığını dile getiren Öksüz, "Biz de huzursuz oluyoruz. Hiçbir problemimiz yokken kavga ediyoruz" diye konuştu.

Yusuf Öksüz, eşiyle evlenmeleri konusunda kendilerine aracılık ettiğini iddia ettiği Gülcan Öksüz'ü suçlarken genç kadın bu evliliğe her zaman karşı çıktığını öne sürdü.

Esra Erol'da dikkatleri üzerine çeken Öksüz çiftinin evliliği nasıl sonuçlanacak? Çiftler, çocukların velayeti konusunda anlaşabilecek mi? Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayınla saat 16.20'de atv'de.