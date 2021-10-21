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HABERLER Hasret bitiyor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona 26 Ekim Salı akşamı başlıyor

Hasret bitiyor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona 26 Ekim Salı akşamı başlıyor

GİRİŞ TARİHİ:  21.10.2021, 11:07 GÜNCELLEME TARİHİ:  21 Ekim 2021 Perşembe, 11:22
Hasret bitiyor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona 26 Ekim Salı akşamı başlıyor

Eşkıya yedinci sezonuna kendi günü ve saatinde 200. bölümüyle merhaba diyor

Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı süreçte trendtopic listelerinden hiç düşmeyen, aksiyon sahneleriyle büyüleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', iddialı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 26 Ekim Salı günü yayınlanacak 200. bölüm için şimdiden nefesler tutuldu.

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