Ünlü oyuncu Bora Cengiz 'Kalp Yarası' kadrosuna katıldı

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Genç oyuncu Bora Cengiz, Mirza karakterine hayat verecek.

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na on yedinci bölümde ünlü oyuncu Bora Cengiz dahil oluyor.

Genç oyuncu, dizide Mirza karakterine hayat verecek. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Mirza'nın ukala tavırlarının arkasında Adana'nın arka sokaklarından, suçtan, yoksulluktan ve kimsesizlikten gelmiş bir delikanlı var.

Gizemli bir şekilde izleyicinin karşısına çıkacak Mirza, Ayşe'nin zorluklarla dolu hayatına derinden etki edecek.

Mirza'nın gelişiyle Antakya'da dengeler nasıl değişecek, Ferit ve Ayşe aşkı Mirza'nın hayatlarına girmesinden nasıl etkilenecek?