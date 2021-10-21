Zahide Yetiş’te, beş dakikada ‘çi börek’ yapımı!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yine hanımların imdadına yetişti. Hanımlar, işin ustasından ‘çi börek’ tarifi aldı. Peki en iyi çi börek nasıl yapılır? Çi börek yapmanın sırları neler?

Zahide Yetiş Mutfak Bahane'nin yeni bölümünde, Ayşe ve İlhan çifti yarıştı. Deneyimleri ve neşeleriyle dikkat çeken çiftin menüsünde, kıymalı tandır böreği ve ekler tatlısı yer aldı.

Yarışmacı, ekler yapımında zorlandı

Ekler yapımında bir süre zorlanan Ayşe Hanım, son anda hamurunu fırına atsa da ürünü istediği gibi çıkaramadı. İlhan Bey, ekler hamurunu yakan eşine tepki gösterdi. Yarışma boyunca Şırdancı Mehmet Usta, Ayşe ve İlhan çiftine yardım etti. Mehmet Usta, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane izleyicisine, çıtır çıtır ve mis gibi 'çi börek' tarifi verdi.

Hafta boyunca locadakilere kayınvalide gibi davranan Ayşe Hanım, mutfağa girince işler değişti. Locadaki dört gelin, bu defa eleştirileri ile Ayşe Hanım'ın karşısında yer aldı. Hanımlar için günün görevi salata yapımıydı. 30 yıllık tecrübe, İlhan Bey'in eşinin tabağını bulmasını sağlayamadı. Eşinin tabağını tahmin edemeyen İlhan Bey, kendi tabaklarına sadece 2 puan verdi.

Mehmet Usta'dan çi börek taktikleri

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, 'çi börek' yapmanın püf noktalarını anlatan Mehmet Usta, hamurla ilgili bilgiler verdi. Yoğurt, tereyağı, su, tuz ve yarım paket kabartma tozu ile yumuşak kıvamda yoğrulan hamur için dikkat edilecek bir noktayı anlattı. Tereyağının direkt hamurun içine konulduğunda topak olarak kalacağını ama sıcak suda eritilerek katıldığında doğru bir işlem olacağının altını çizdi. Hazırlanan ve beze halinde dinlendirilen hamurları açarken merdanenin de yapışmaması için unlanması gerektiğini söyledi.

Çi böreğin iç malzemesi için de kıymanın içine bir çay kaşığı kadar karabiber, hafif tuz ve soğan suyunun konması gerektiğini belirtti. Normalde böreğe soğan konulduğunu ama kendisinin soğan suyu koyduğunu dile getiren Mehmet Usta, bu özel tekniğin kendisine ait olduğunu anlattı. Mehmet Usta, bir püf noktasını daha atv izleyicileriyle paylaştı. İşin ustası, çi börekleri yağda kızartırken bir kaşık yardımı ile böreğin üst tarafına da kızgın yağ atılmasının böreğin çıtır çıtır olmasında büyük rolü olduğunu anlattı.