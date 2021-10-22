Kim Milyoner Olmak İster'de 'Yüzüklerin Efendisi' sorusu! Gandalf, Aragorn...

Ekranların sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla gündem olmayı sürdürüyor. Yarışmacı Muhammed Enes Özervarlı'nın karşısına çıkan Yüzüklerin Efendisi sorusu yanıtıyla izleyenleri şaşırttı.

Her bölümünde büyük bir heyecana sahne olan Kim Milyoner Olmak İster, yine muhteşem sorularıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 13 yaşında ailesinden ayrılarak eğitimi için şehir değiştiren Muhammed Enes Özervarlı, Milyoner'de büyük ödüle yürümek için ter döktü. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Şanlıurfalı yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları karşısında başarılı bir performans sergiledi.

Yarışmacıdan, Kenan İmirzalıoğlu'na ilginç talep: "Size abi demek istiyorum"

atv ekranlarında sorulan ilginç sorularla ve farklı yarışmacılarıyla her dönem gündem olan Milyoner'de yarışan Özervarlı, Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine "Bey" diye hitap etmemesini istedi. Özervarlı, "Bana 'bey' denilmesinden hoşlanmıyorum. Size 'Kenan Abi' demek istiyorum. Siz de bana Enes diye hitap ederseniz çok sevinirim" diye konuştu. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Muhammed Enes Özervarlı, ilk soruda elenmemekten dolayı çok memnun olduğunu vurguladı.

Muhammed Enes Özervarlı, 50 bin TL değerindeki Yüzüklerin Efendisi sorusunda çift cevap joker hakkını da devreye sokarken yanıtı bulmakta oldukça zorlandı. Muhammed Enes Özervarlı Milyoner'de ne kadar kazandı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yüzüklerin Efendisi sorusu;

"Yüzüklerin Efendisi" film serisinde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?

a- Büyücü Gandalf

b- Cüce Gimli

c- Kral Aragorn

d- Buçukluk Frodo

Doğru Cevap: Cüce Gimli

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Muhammed Enes Özervarlı'ya joker kullandıran sorunun yanıtı Cüce Gimli oldu. Özervarlı, soruya önce 'Büyücü Gandalf', ardından 'Kral Aragorn' cevabını verdi. Milyoner yarışmacısı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan aldığı 30 bin TL'lik çekle yarışmaya veda etti.

Yüzüklerin Efendisi oyuncularının gerçek boyları ne?

Kim Milyoner Olmak İster'deki ilginç soru akılları karıştırdı. Efsane film serisindeki karakter Cüce Gimli'nin boyu merak konusu oldu. Cüce Gimli karakterine hayat veren John Rhys-Davies'in boyu 1.85 olarak dikkat çekti. Büyücü Gandalf rolüyle izleyenlerin karşısına çıkan Ian McKellen'in boyunun 1.81 olduğu öğrenilirken Kral Aragorn karakterini oynayan Viggo Mortensen'in 1.80 olduğu ortaya çıktı. Buçukluk Frodo olarak bilinen Elijah Wood ise 1.68'lik boyuyla şıklarda yer alan isimlerin en kısası oldu.