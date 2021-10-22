Su Emin ne kadar kazandı? 1986’daki Çernobil ve 2011’de Fukuşima nükleer felaketleri

atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla devam ediyor. Milyoner, yeni para ağacıyla daha yüksek para ödülünü daha hızlı bir şekilde kazandırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Azerbaycanlı yarışmacı Su Emin damga vurdu. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren 29 yaşındaki yarışmacı, ülke değiştirme sebebinin yaşadığı ani sağlık sorunu olduğunu söyledi. Böbreklerindeki problem nedeniyle haftada üç kez diyalize bağlandığını anlatan genç yarışmacı, hayatının belli bir bölümünü diyalizde geçirdiğini ifade etti. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olmasının ardından doktor olarak çalışmaya başlayan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Yarışmadan mutlu bir şekilde ayrılmak istediğinin altını çizen Milyoner yarışmacısı engelleri bir bir aşarak ikinci baraj sorusunu geçti. Önce 50 bin TL değerindeki soruya doğru yanıt veren Azerbaycanlı yarışmacı, bir sonraki aşamada 100 bin TL'lik soruyla karşılaştı. Joker haklarını kullanan Su Emin, 100 bin TL değerindeki soruya hızlıca yanıt verdi. Su Emin, 100 bin TL ödüllü soruya doğru cevap verdi mi?

İşte Milyoner yarışmacısı Su Emin'in karşı karşıya geldiği Çernobil ve Fukuşima sorusu;

1986'daki Çernobil ve 2011'de Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?

a- Zeytin ağacı

b- Ayçiçeği

c- Kaktüs

d- Karpuz

Doğru Cevap: Ayçiçeği

Milyoner yarışmacısı Su Emin, soruya kaktüs cevabını verdi. Doğru cevapsa B şıkkında yer alan "ayçiçeği" olmalıydı. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacının hızlı yanıt verdiğini ifade etse de kaktüsün radyasyonu engellediği yönünde yaygın bir inanışın olduğunu da hatırlattı.

Milyoner yarışmacısı Su Emin, yarışmaya 30 bin TL kazanarak veda etti. Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranlarında tüm hızıyla sürüyor.