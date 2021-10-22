Züleyha İzmir'de tüm gerçekleri öğrendi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 109'uncu bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Hakan'la beraber gittiği İzmir'de Demir'le ilgili tüm gerçekleri öğrenirken, Lütfiye ve Saniye'nin Fekeli'nin ölümünün sırrını aydınlatmasına Abdülkadir engel oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 109'uncu bölümü #GeçmişinBüyükSırrı etiketiyle gündem oldu.

Züleyha, Hülya'dan gerçeği öğrenmek için İzmir'e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir'le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan'la paylaştı. Fikret, Züleyha'nın Hakan'la beraber İzmir'e gitmesine fena halde içerledi. Hülya ile yüzleşen Züleyha, Demir'in yazdığı mektupları okuyunca Ayten'in söylediklerinden emin olurken, o sırada masanın üstünde kendi fotoğrafının olduğunu gören Hakan ise korkuya kapıldı.

Lütfiye ve Saniye Isparta'dan eli boş döndü

Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.

Yamanlar Holding için zor günler kapıda

Yamanların servetine sahip olmaya çalışan Betül, elde ettiği büyük meblağı Şermin'in önüne koydu. Parayı görünce büyülenen Şermin, hayalindeki arabayı satın almak için koşarak Abdülkadir'in dükkânına gitti. Kimseye yakalanmadan arabayla konağa giriş yapmaya çalışan Şermin'i fark eden Saniye, Demir'in Betül'e vekâlet verdiğini hatırlayıp şüpheye düştü. Diğer yandan Yamanlar Holding'in gıda ihracatını miadını doldurmak üzere olan bir gemiyle taşımayı planlayan Hakan ve Abdülkadir, sigorta kağıdını ele geçirmeyi başardı.

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