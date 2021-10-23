Hamilelik, Ayşe ve Ferit’i bir araya mı getirecek? Kalp Yarası 17. Bölüm atv’de

Kalp Yarası’nın yeni bölüm fragmanında görülen yangın yürekleri ağza getirdi. Fragmanın yayınlanmasının ardından, Ayşe’nin alevlerle boğuşmasının sebebi Hande’nin ‘annelik’ kıskançlığı mı sorusu gündeme geldi.

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda büyük heyecan devam ediyor. Kalp Yarası 17. Bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine girerken yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kaderin Ayşe ve Hande'ye oynadığı oyun!

Kalp Yarası 16. Bölüm'de, hem Ayşe'nin hem de Hande'nin hayatını etkileyecek anlar yaşandı. Hande, intihar girişiminin ardından ömür boyu 'anne olma' şansını yitirirken Ayşe, hamile olduğunu öğrendi. Böylece, Ayşe'nin ani bayılmalarının sebebi ortaya çıktı.

Ferit ile ayrılık noktasına gelerek evliliğini sonlandıran Ayşe, aldığı haberle büyük bir şok yaşadı. Hamile olduğunu öğrenen Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşması daha zor hale geldi.

Sancakzade ve Varoğlu aileleri ise büyük ihanet hakkında gerçekleri öğrendi. Hande bir kez daha Azade Sancakzade'nin tokatıyla karşılaşırken Hüseyin Varoğlu'nun da Yaman'a tepkisi sert oldu. Azade Hanım'ın Yaman'a söylediği, "Sen nankör bir beslemesin" sözleri de Kalp Yarası son bölüm fragmanında dikkat çekti. Yaman ise Sancakzadeleri bitirmek için köstebek olarak kullandığı Saadet'le birlikte planını işlemeye devam etti.

Hande'nin Ayşe'den kurtulma planı ne?

İntihar teşebbüsünün ardından hamile kalması imkansız hale gelen Hande'nin öfkesi, Ayşe'nin hamileliğiyle birlikte arttı. Kendi adaletini sağlamaya karar veren Hande, Ayşe'den ömür boyu kurtulmak için bir plan yaptı.

Kalp Yarası 17. Bölüm boyunca yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kalp Yarası 17. Bölüm nelere sahne olacak? Ayşe, alevlerin arasından kurtulabilecek mi? Yangını Hande mi çıkardı?

Kalp Yarası, 17. Bölümü ile 25 Ekim Pazartesi akşamı atv'de.

Kalp Yarası 17. Bölüm 1. Fragman izle.

Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragman izle.