Zahide Yetiş’te, Mehmet Usta'nın pırasa cipsi ve babaanne tatlısı tarifi!

atv ekranlarında yarışmacılarına beş tam altın kazandıran Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de haftanın kazananları Gönül ve Ahmet çifti oldu. Sevilen programda neler yaşandı?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, Gülüş ve Türker çifti haftanın finalinde mutfaktaki yerlerini aldı. Henüz bir haftadır evli olan genç çift, balayı yerine Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'yi seçti. Çiftin menüsünde, yelpaze tavuk, cevizli rulo tatlısı vardı. Menüsünü yetiştirmeye çalışan Gülüş, anılarından bahsederken bir anda gözyaşlarına boğuldu. Anneannesinin ölümünün kendisinde travmaya dönüştüğünü ifade eden yeni gelin, o anlarda gözyaşlarına engel olamadı.

Şırdancı Mehmet olarak da bilinen Mehmet Sur'un haftanın son günündeki tarifleri ise 'pırasa cipsi' ve 'babaanne tatlısı' oldu.

atv'nin sevilen yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, beş tam altın da sahibini buldu. Tüm yarışmacıların kozlarını paylaşmasının ardından, Gönül ve Ahmet çifti haftanın birincisi oldu.

Ustasından çıtır pırasa ve babaanne tatlısı

Mehmet Usta bugün 'Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane' izleyicisine, çıtır pırasa ile babaanne tatlısı yaptı. Zahide Yetiş tarifin çok kolay olduğunu dile getirerek "5 dakika değil, 3 dakikada hazırlanıyor" dedi.

Mehmet Usta, babaannesinin yaptığı tatlının tarifini atv ekranlarında paylaştı. Mehmet Sur, "Babaannem bu tatlıyı kafam çalışsın diye yapıyordu. Siz de yapın çocuklarınızın kafası çalışsın" diyerek herkesi güldürdü.

Pırasa cipsi tarifi de izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pırasaları ince ince kıyan Mehmet Usta, tuzlu un karışımına bulayıp kızgın yağa attı. Çay yanında yenebilecek çıtır tarifin yumurtalı versiyonu da Zahide Yetiş'ten geldi.