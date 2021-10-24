Kaju fıstığı sorusu erken veda getirdi! Damla Nurcan Özkılınç ne kadar kazandı?

atv’de Kim Milyoner Olmak İster heyecanı sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Damla Nurcan Özkılınç ne kadar ödül kazandı?

Her bölümde birbirinden ilginç anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda da izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen yarışmasında bu hafta, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında Damla Nurcan Özkılınç oturdu. İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalıştığını dile getiren Özkılınç, başarılı iş ve eğitim hayatıyla dikkat çekti.

Açık fikirli bir babanın kızı olarak ilk önce Kanada'ya üniversite okumaya gittiğini söyleyen Özkılınç, bir yıl yurt dışında eğitim gördüğünü belirtti. Özkılınç, "Bir yıl Kanada tecrübesinde Fransızca öğrendim ve ardından Bilkent Üniversitesi'nde eğitim hayatıma devam ettim" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirkette 'yatırım uzmanı' olarak görev yaptığını ifade eden yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de şanssızlığının kurbanı oldu. Bankacılık ve finans alanında akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç, Kim Milyoner Olmak İster'e ikinci soruda veda etti.

İşte, Damla Nurcan Özkılınç'ı zorlayan Milyoner sorusu;

Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?

a- 9

b- 18

c- 27

d- 36

Doğru Cevap: 9

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanına yenik düşen yarışmacı Damla Nurcan Özkılınç '18' cevabını verdi. Sorunun doğru yanıtıysa '9' oldu.

Yarışmaya erken veda etmenin kendisini üzdüğünü dile getiren Özkılınç, "Daha uzun süre yarışmacı koltuğunda oturmak isterdim" diye konuştu. Özkılınç, yarışmada ödül kazanamadı.

Her hafta gündem olan soruları ve yarışmacılarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor.