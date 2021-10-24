Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak'tan bateri şov

atv'nin Cumartesi günleri beğeniyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanan bölümünde Yiğit Koçak'ın bateri çalma sahnesi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan sahne için; "Bir sahneliğine yeteneklerinden bir tanesini daha sergiliyor. Ömer'im sen ne harikasın be, nasıl güzel çalmışsın. Ömer sahnelerine bayıldım" yorumları yapıldı.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de…

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