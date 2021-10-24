Milyoner’de heyecan sürüyor! 2014’te Soçi’de düzenlenen Kış Olimpiyatları…

Kim Milyoner Olmak İster’de 50 bin TL değerindeki soruyu gören 18 yaşındaki Halil İbrahim Bozdemir, soruya doğru cevap verdi mi? Genç yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 18 yaşındaki Halil İbrahim Bozdemir, izleyenleri heyecanlandıran bir performans sergiledi. Genç yarışmacı, 50 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı.

Daha önce babasının Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı olmasını istediğini dile getiren Bozdemir, daha sonra kendisinin başvuru yaptığını anlattı. Yabancı film izlemeyi sevdiğini belirten yarışmacı masa tenisinde de iddialı olduğunu vurguladı. Bozdemir, "Masa tenisini çok severim. Karşımda rakip tanımam" dedi.

atv ekranlarında başarılı bir yarışma çıkaran Halil İbrahim Bozdemir, soruları birer birer geçerek ikinci barajı da aştı. Genç yarışmacı sekizinci soruya tüm detayları düşünerek doğru yanıta ulaşmaya çalıştı.

İşte, Milyoner yarışmacısı Halil İbrahim Bozdemir'i uzun süre düşündüren soru;

2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatlarının tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?

a- 5 kere barfiks çekmek

b- 10 kere şınav çekmek

c- 30 kere squat yapmak

d- 40 kere mekik çekmek

Doğru Cevap: 30 kere squat yapmak

2014 yılında düzenlenen Soçi Kış Olimpiyatlarında, bilet makinesi önünde 2 dakikada 30 kere squat yapanlar bedava bilet kazandı. 18 yaşındaki yarışmacı Halil İbrahim Bozdemir, soruya doğru cevap vererek 100 bin TL'lik soruyu görme şansı yakaladı. Soruya cevap vermeden önce 'çift cevap joker hakkı' kullanan genç yarışmacı, ikinci cevaba gerek kalmadan soruyu bildi.

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni para ağacıyla yarışmacılarına daha fazla kazandırırken izleyenleri de ekran başına kilitliyor.