Ömer piyangonun peşinde

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 25. Bölümüyle ekranlara geldi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KalbimdeSevgin etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 25. Bölümde neler yaşandı?

Evi terk eden Doruk, Asiyelerin evinin bahçesinde çadır kurup orada yaşamaya başlar. Melisa, Kadir ile arasını düzletmek için pahalı bir saat alır ama bu aralarının daha da açılmasına neden olur. Piyango çekilişine katılan Emel, büyük ikramiyeyi kazanır ama bileti bulan Şengül onlar yerine gidip parayı alır. Birazını borçlar için harcar gerisini de bahçeye gömer. 20 Bin Liralık piyangoyu kazandıklarını öğrenen kardeşler her yerde bileti aramaya başlarlar.

Nebahat, Akif'in yine Kaan ile ilgili yalanını yakalar. Ama Akif, ustalıkla kurtulur.

Bilet olmasa da parayı almaya giden Ömer, parayı Şengül'ün aldığını öğrenir. Doruk'un çadırda kaldığını öğrenen Akif, çıldırır. Doruk'u eve gelmeye ikna edemeyince dozere biner ve kardeşlerin evlerini başlarına yıkmaya kalkışır. O sırada Şengül'ün gömüp sakladığı paralarda topraktan çıkar etrafa saçılır.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

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