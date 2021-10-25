Emrullah – Sedanur Uzun çifti, anne Hatice Uzun ile karşı karşıya geldi

İzleyenleri atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol’da, yine birbirinden özel konularıyla gündem oldu. Uzun ailesi, yaşadıkları gerginlikle programa damga vurdu.

Uzun Ailesi arasındaki gerginlik Esra Erol'da stüdyosuna taşındı. Gelinini dolandırıcılık, hırsızlık ve oğlu Emrullah Uzun'u kaçırmakla suçlayan anne Hatice Uzun, iddialarına devam etti. Emrullah Uzun ve eşi Sedanur Uzun da programa katılarak cevap hakkını kullandı.

Emrullah Uzun kaçırıldı mı?

Annesinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Emrullah Uzun, eşiyle 2020 yılının Haziran ayından bu yana beraber olduklarını dile getirdi. Annesinin en başta evliliklerini desteklediğini söyleyen genç, "Biz zaten birbirimizi seviyorduk. Onlar da bizi destekleyince hemen evlenmeye karar verdik" dedi. Kaçırılma iddialarına da karşı çıkan Emrullah Uzun, "Daha önce eşimle bir tartışma yaşamıştık. Sonrasında barıştık ve yanına gitmemi istedi. Kaçırılma konusu bundan ibaret" diye konuştu.

"Kayınvalideme 'karayılan' dedim"

Sedanur Uzun'un yayına katılmasıyla birlikte iyice gerilen ortam Hatice Uzun'un sözlerine de yansıdı. "Allah senin gibi gelini yerin dibine atsın" diyen Uzun'a Esra Erol müdahale etmek istedi. Hatice Uzun ise "Ben tükürdüğümü yalamam" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kayınvalidesine 'karayılan' dediğine yönelik iddiaları kabul eden gelin, "Bu sözü kullandım ve pişmanım. Söylememem gereken bir sözdü" diye konuştu. Genç gelin, kayınvalidesinin hem kendisine hem de o��luna şiddet uyguladığını öne sürdü.

Esra Erol'da birbirinden ilginç konular hafta içi her gün gündem olmaya devam ediyor. atv'nin sevilen programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de canlı yayınla izleyicisiyle buluşuyor.