Üç kez intihar girişimine bulundu, ardından kayboldu! Sema Ağaçkıran nerede?

Psikolojik sorunları nedeniyle üç kez intihar girişiminde bulunan Sema Ağaçkıran, 3 Eylül 2021’de kayıplara karıştı. 4 çocuk annesi kadının can güvenliğinden endişe duyan ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aldı.

Tatil için gittiği Tekirdağ'dan 3 Eylül 2021 tarihinde kaybolan Sema Ağaçkıran'dan haber alınamıyor. Depresyonda olduğu belirtilen 4 çocuk annesi kadının can güvenliğinden endişe eden yakınları, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seslerini duyurdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin ihbarlarla yardımcı olmaya çalıştığı aile, 45 yaşındaki kadından sabırsız bir şekilde haber bekliyor.

"Kimseye yetmediğini söylüyordu"

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle üç kez intihar girişiminde bulunan Sema Ağaçkıran'ın kaybolmadan önce yakınlarına söylediği sözler dikkat çekti. 3 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Sema Ağaçkıran'ın eşi Tarık Ağaçkıran da eşinin yaşadığı psikolojik çöküntüye vurgu yaptı. Eşinin ortadan kaybolmasının kendilerini perişan ettiğini dile getiren acılı eş, "Sürekli kendisinin yeterli olmadığını söylüyordu. Bana eşlik, çocuklarına annelik, kardeşlerine ise kardeşlik yapamadığından yakınıyordu" diye konuştu.

200 TL ile kayıplara karıştı

Evden aldığı 200 TL ile kayıplara karışan kadından henüz haber alınamazken ailenin umutları gelen ihbarlarla tazelendi. atv ekranlarında programı seyreden Müge Anlı izleyicileri, Sema Ağaçkıran'a benzettikleri isimlerle ilgili bilgi verdi. Bir dönercinin önünde görüldüğü iddia edilen kadını teşhis edemeyen ailesi hayal kırıklığına uğrasa da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden gelen ihbarlar Ağaçkıran ailesini bir kez daha umutlandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 45 yaşındaki kadından gelecek iyi haberleri bekleyen aile, her izin peşine düşerken izleyenlerden de bir kez daha yardım istedi.

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv'de.