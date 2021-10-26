Ayşe'nin hamileliği buzları eritti

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #SendenGidemem etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

17.Bölümde neler oldu?

Henüz boşanmanın etkisinden kurtulamayan Ayşe hamileliğinin şokunu yaşarken, Ferit büyük bir sevinç yaşadı. Diğer yandan Ferit'in Hande'ye olan tepkisiyle Varoğlu Ailesi'nden özür dilemeleri gerektiğini düşünen Azade, tüm aileyi toplayıp Hüseyin ve Zümrüt'ten özür dilemeye gitti. Ancak kızının kirli oyunlarına daha fazla sessiz kalamayan Zümrüt, Hande ve Ferit ayrılığının perde arkasını açıklayınca tüm dengeler değişti.

Ayşe'nin kapısına dayanan Hande, Ferit'in Ayşe'ye yazdığı notu görünce öfkesi iyice büyüdü. Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande bu defa en tehlikeli oyununu oynadı. Ayşe'nin evini yakarak Ayşe'yi ölüme terk etti. Tam o sırada Ayşe'yi görmeye giden Azade, Ayşe'yi alevlerin arasından kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hastanede bir torunu olacağını öğrenen Azade'ye Ayşe'nin tepkisi sert oldu.

Azade, yangına sebep olan Hande'den ağır bir şekilde hesap sordu. Hande, Azade'den yediği tokatın hırsıyla Sancakzadelere karşı Yaman'la işbirliği yapmaya karar verdi.

Ferit ve Ayşe ile olan ilişkisinde yeni bir yola girdiğini düşünen Azade'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Baha'nın cinayet anının görüntüleri, üstelik videonun daha önce Azade tarafından saklandığı notuyla Ferit'e gönderildi.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

17. Bölümü izlemek için tıklayın