Osman Bey, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü ortaya çıkardı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde tekfuların birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Papaz Gregor’a Tekfur Rogatus’un asıl yüzünü gösterdi!

Papaz Gregor'la görüşerek Tekfur Rogatus'un asıl olarak kutsal emanetin peşinde olduğunu söyleyen Osman Bey, bu iddiasını ispatlamak için zekice bir oyun kurdu. Papaz Gregor'u Söğüt'e gönderip Tekfur Rogatus'a ulaşmasını sağlayan Osman Bey, Gregor'un obadan ayrılmasına izin verdi ve tekfurla buluşmasını sağladı.

Askerleriyle birlikte obadan kaçtığını düşündüğü Papaz Gregor'u teslim almak için belirlenen buluşma yerine giden Tekfur Rogatus, Osman Bey'in tuzağına düştüğünden habersizdi. Papaz Gregor'u "Dostum Gregor! Tekrar kavuştuğumuza sevindim!" sözleriyle karşılayan Tekfur Rogatus, "Neden geri döndün Gregor? Osman'da unuttuğun bu değerli şey nedir? Derinin altında saklayacak kadar önemli olan nedir? Bana daha fazla yalan söyleme! Nerede?" diyerek papazı sorguya çekti.



Papaz Gregor, Tekfur Rogatus'un gerçek yüzünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tam bu sırada Osman Bey alpleri ortaya çıkarak Gregor'u kurtardı. Osman Bey, Papaz Gregor'a "Dediğimin doğruluğunu görmüş oldun Papaz Efendi! Ne bu Rogatus'un ne de diğerlerinin gözünde senin canının ehemmiyeti yok!" dedi.

Tuzağa düştüğünü anlayan Tekfur Rogatus, hançerini Papaz Gregor'un boğazına dayadı. Osman Bey "Sakın ola Rogatus! Pusatını indir. Kendi canınında mı ehemmiyeti yok? Buradan sağ çıkamazsın! Gregor'u bırakasın!" diyerek tekfuru uyardı. Kaybettiğini anlayan Tekfur Rogatus, çaresiz askerlerine çekilme emri verdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Papaz Gregor ise "Bir tek sana güvenmiştim Rogatus!" demekle yetindi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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