Osman Bey, yaralanan Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmadı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde Katalanlar Söğüt’ten dönen Kayı kafilesine pusu kurdu ve Bala Hatun yaralandı.

Bala Hatun'un atının tek başına obaya gelmesiyle endişelenen Osman Bey, bir sorun olduğunu anladı. Hemen ardından Kayı kafilesi obaya girdi ve Osman Bey, Bala Hatun'un yaralandığı haberini aldı.

Bala Hatun otağa taşınırken, Selcan Hatun derhal tedaviye başladı. Osman Bey, Bala Hatun'un başından bir an olsun ayrılmazken, "Allah'ım sen bize evlad acısı yaşatma! Bala'mın kanatlarını kırma!" diyerek dua etti.

Bala Hatun kendine gelir gelmez ilk sorusu "Bebeğim iyi midir?" oldu. Selcan Hatun'un "İyi Bala'm! O da sen de iyisin şükür! Mucizedir bu ya! Maşallah!" sözleri herkesi rahatlattı. Bala Hatun "Şükür! Çok şükür! Çok korktum çok korktum Osman'ım! Onu kaybettim diye" dedi.

Hayli duygulanan Osman Bey, "Bala'm! Nice badireler atlattım… Nice cenklere katıldım. Korku nedir bilmedim ta ki bugüne kadar… Çok korktum Bala'm! Sana bir şey olacak diye… Onca imtihanla beklediğimiz evladıma bir şey olacak diye çok korktum!" sözleriyle Bala Hatun'u teselli etti.

Bu sırada Malhun Hatun, Bala Hatun'a çorba getirdi. Malhun Hatun, Anselmo'nun "Osman'ı bu topraklardan sileceğiz! Size de bu toprakları dar edeceğiz" sözlerini Osman Bey'e aktarınca, intikam ateşi ile yanan Osman Bey, Göktuğ Alp'e emir verdi "Git yerle yeksan et… Kan gölüne çevir onları! Bu toprakların nehirleri bugün kızıl akacak Göktuğ! Kanımı yerde komayasın! Onların leşini getir bana!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!