Kripto para ile ilgisi ortaya çıkan 22 yaşındaki Şenol Girgin nerede?

Kripto para yatırımcısı olarak onlarca kişiden para topladığı öne sürülen 22 yaşındaki Şenol Girgin, şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Antalya’da kaybolan gençten haber alınamıyor. 28 Ekim Müge Anlı canlı yayınında neler konuşuldu?

Afyon'da üniversite okuduğu sırada 'kripto para' ile ilgilenmeye başlayan 22 yaşındaki Şenol Girgin, bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 10 kişiden para alarak kripto para yatırımı yaptığı iddia edilen gencin ardında bıraktığı mektup ise dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan konuda neler yaşandı? Üniversite öğrencisi Şenol Girgin nerede?

Derbi akşamı ortadan kayboldu

Antalya'da ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılarak Beşiktaş – Galatasaray derbisini izlemeye gittiğini ifade eden gençten o günden sonra haber alınamadı. 25 Ekim 2021 tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde aracına yakıt aldığı tespit edilen Girgin'in şüpheli bir şekilde kaybolması ailesini endişelendirdi. Oğlunun kripto para ile ilgilendiğini ifade eden baba Cevdet Girgin, "Kripto para ile zenginlik hayali kurmuş. Başkalarını da bu işin içine katmış. Oğlumu bir yerlerde tutuyorlarsa bıraksınlar, ben zararlarını karşılarım" diye konuştu.

Şenol Girgin'in ilginç mektubu

Derbi akşamı maç izlemek için evden çıkan gençten geriye kalan mektupsa kafaları bir hayli karıştırdı. Şenol Girgin'in mektubunda, "Yolun sonu bugün. Ne yaptıysam kendim yaptım. Anlaşmaya uymadım, cezamı ölüm olarak verdiler" yazdığı görüldü.

Oğlunun üniversite okuyan bir genç olduğunu dile getiren baba, mektubun şüpheli olduğunu ifade etti. Şenol Girgin'in saklandığından şüphe eden babası oğluna seslenerek geri dönmesi yönünde bir çağrı yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan konuda neler yaşanacağı merak konusu olurken "Şenol Girgin nerede" sorusu gündeme oturdu.