Bilsen Pirpor öldü mü? Dere yatağında bulunan kadın cesedi kime ait?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşırtan olay! 2 ay önce yaşadığı yerden kaybolan Bilsen Pirpor nerede? Dere yatağında bulunan kadın cesedi Bilsen Pirpor’a mı ait?

Kırklareli'nde, 65 yaşındaki sevgilisi Yüksel Yıldırım'la birlikte yaşayan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor'un kaybındaki şüpheler devam ediyor. Farklı bir kadınla resmi nikahlı evli olduğu ifade edilen Yüksel Yıldırım'ın çelişkili ifadeleri izleyenleri kuşkulandırırken Müge Anlı'nın da dikkatinden kaçmadı. Başarılı programcı Müge Anlı, Yıldırım'ın açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekerken "Eğer bir resmi nikahlı eş, bir de imam nikahlı eş varsa bu iş beni şüphelendirir" sözlerini kullandı.

"İlk eşimden daha çok seviyordum"

Açıklamalarındaki kararsızlıkla tüm dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, sevgilisinin kaybolmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Bilsen Pirpor'u ilk eşinden daha çok sevdiğini iddia eden Yıldırım, talihsiz kadına şiddet uyguladığına dair iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Olay günü yaşananlarla ilgili ortaya çıkan farklı bilgiler ise şüphe oklarını Yüksel Yıldırım'a çevirdi. Kayıp kadının telefonunu bularak Yıldırım'a ulaştıran Ahmet Tezcan, bulduğu telefonun sağlam olduğunu dile getirdi. Kaybolan kadının sevgilisi ise gelen telefonun kullanılamaz halde olduğunu savundu. Tezcan ve Yıldırım'ın açıklamalarının çeliştiği bir diğer nokta ise 'pasaport' oldu. Tezcan, Bilsen Pirpor'a ait bir pasaport bulmadığını ifade ederken Yıldırım, Ahmet Tezcan'ın kendisine sevgilisinin pasaportunu getirdiğini öne sürdü.

Bilsen Pirpor öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşulanların ardından Lüleburgaz Deresi'nde bir kadın bulunması dikkat çekti. Cesetle ilgili bilgilerin Bilsen Pirpor'la uyuşması ise şüpheleri artırdı. Üzerinde siyah bir tişört ve kolunda dövme olduğu ifade edilen cesetle ilgili incelemeler sürerken Bilsen Pirpor'un ailesi de gelecek haberi beklemeye başladı.

atv ekranlarında gündem belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bilsen Pirpor olayı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.