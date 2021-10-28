Kuruluş Osman zirveye kuruldu

Kuruluş Osman çarşambanın tek hakimi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 68'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#TürkünHayali etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve 23,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,33 izlenme oranı ve %22,92 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin 68'inci bölümde; Osman Bey'in Tekfur Rogatus'a teslim ettiği Papaz Gregor'un Kayı Obası'na dönmesi herkesi ters köşeye yatırdı. Papaz Gregor'u obaya dönmeye ikna eden gizemli emanetin sırrını çözmek isteyen Osman Bey, bu tahta parçasının Hz. İsa'nın gerildiği çarmıhından geldiğini; Hıristiyan dünyası için çok önemli ve kutsal olduğunu öğrendi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'un kendi isteğiyle Kayı Obası'na neden döndüğü öğrenmek için harekete geçti. Ardından Bitinya'nın tüm tekfurlarını kalesine davet ederek Osman Bey'e karşı cepheyi genişletmeyi planladı.

Kilim işi için Söğüt'e giden Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kafilesi dönüş yolunda Katalan savaşçıların saldırısına uğradı. Kayı alpleri ve hatunları Katalanlara direnirken, Bala Hatun yaralandı. Derhal obaya getirilen Bala Hatun, karnındaki bebeğin derdine düşerken, Osman Bey de büyük bir endişe yaşadı. Neyse ki Selcan Hatun'un verdiği haber herkesi rahatlattı, bir mucize sonucu Bala Hatun'un da bebeğin de sağlığı yerindeydi! Osman Bey, Katalanların bulup cezalandırması için Göktuğ'u görevlendirdi.

Papaz Gregor'un Kayı Obası'na döndüğünü öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'e giderek imparatorun talebini iletti ve Gregor'un kendisine teslim edilmesini istedi. Osman Bey kendisine sığınan kimseyi teslim etmeyeceğini söyleyerek talebi reddetti. Bunun üzerine Kosses, ajanı Bahadır'dan Papaz Gregor'u öldürmesini istedi.

Tekfur Rogatus'un asıl niyetini ortaya çıkarmak için bir oyun kuran Osman Bey, planını Papaz Gregor'la paylaştı. Rogatus'a haber göndererek Kayı Obası'ndan kaçacağını haber veren Papaz Gregor, belirlenen yerde Rogatus'la buluştu. Rogatus ise kutsal emanetin peşindeydi! Tekfur asıl niyetini açık ettiğinde Osman Bey ve alpleri ortaya çıkarak Papaz Gregor'u geri aldı. Tekfurun gerçek yüzünü gören Papaz Gregor, Osman Bey'in niyetinin halis olduğunu anladı ve Söğüt'ün Hıristiyan halkı ile buluşmaya razı oldu.

Tekfur Rogatus'un davetiyle gerçekleşen toplantıda Bitinya tekfurları bir araya geldi. Toplantıdan Kayı Obası ile tüm ticaret anlaşmalarının iptal edilmesi ve Osman Bey'e karşı birlik olma kararı çıktı. Ticaret anlaşmalarının iptal edilmesi, kilimlerini satamayan Bala Hatun ve Malhun Hatun'u zor duruma düşürdü.

Osman Bey'in öncülük ettiği buluşmada Söğüt'ün Hıristiyan halkı Papaz Gregor'u bağrına bastı. Söğüt meydanındaki buluşma esnasında Tekfur Kosses'in görevlendirdiği Bahadır, Papaz Gregor'u okla vurarak yaraladı. Papaz Gregor, Şeyh Edebalı'nın tekkesinde tedavi altına alındı.

Tekfur Rogatus'un ihanetini cezalandırmak isteyen Osman Bey, komutan Feodor'un liderlik ettiği kervana pusu kurdu. Tekfur Rogatus'a büyük bir darbe indiren Osman Bey, Feodor'un cezasını da bizzat kesti!

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