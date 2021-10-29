Kim Milyoner Olmak İster, genel kültür sorularıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. “Dünyada Müslüman nüfusun en fazla olduğu şehir” sorusunun doğru cevabı herkesi şaşırttı.

Ekranların en uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Oyunculuk üzerine eğitim alma hedefiyle Milyoner'e katıldığını ifade eden Şahin Kaplankaya, kazanacağı ödül miktarına göre farklı planları olduğunu söyledi. Fitness eğitmeni olduğunu dile getiren genç yarışmacı, ilk sorularda elenmekten çekindiğini belirtti.

İkinci baraj sorusu öncesinde jokerlerini kullanan Şahin Kaplankaya, 30 bin TL değerindeki soruda risk aldı mı? Sorunun doğru yanıtı hakkında kararsız kaldığını ifade eden yarışmacı 10 bin TL'lik çeki kabul edecek mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de Şahin Kaplankaya'yu zorlayan genel kültür sorusu;

Dünyada Müslüman nüfusun en yüksek olduğu ülke hangisidir?

a- Suudi Arabistan

b- Pakistan

c- Çin

d- Endonezya

Doğru Cevap: Endonezya

Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merakla beklenen sorunun doğru yanıtı Endonezya oldu. Endonezya, dünyada Müslüman nüfusun en yüksek olduğu ülke olarak dikkat çekti. Milyoner yarışmacısı Şahin Kaplankaya, yarışmaya devam etseydi cevabının Pakistan olacağını söyledi. Genç yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan 10 bin TL değerindeki çeki alarak yarışmaya veda etti.