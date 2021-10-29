atv’nin büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan devam ediyor. Genç yarışmacı Şeyma Nur Yavuz, Magna Carta sorusu karşısında ne yaptı? Genç yarışmacı ne kadar kazandı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Milyoner'in yeni bölümünde hayallerine ulaşmak için Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışmacı koltuğunda oturan Şeyma Nur Yavuz, 30 bin TL kazanma hedefine oldukça yaklaştı.

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan genç yarışmacı, kısa bir süre önce pratisyen hekim olarak göreve başladığını söyledi. TUS'a hazırlanarak kariyer planlaması yaptığını dile getiren Şeyma Nur Yavuz, ikinci baraj öncesinde tarih sorusunda takıldı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de genç doktoru zorlayan Magna Carta sorusu;

Magna Carta'yı kabul etmek zorunda kalan İngiltere kralı hangisidir?

a- Uzun Bacaklı Edward

b- Yurtsuz John

c- Fatih William

d- Aslan Yürekli Richard

Doğru Cevap: Yurtsuz John

İkinci baraj sorusu öncesinde risk almayarak yarışmadan çekilen genç yarışmacı 10 bin TL ile Milyoner'den ayrıldı. Yarışmanın başında büyük heyecan yaşadı��ını ifade eden Yavuz, yaşadığı deneyimin heyecan verici olduğunu anlattı. Yarışmadan çekildikten sonra soruyu yanıtlayan yarışmacı, "Aslan Yürekli Richard" cevabının kendisine daha yakın geldiğini söyledi.

Magna Carta nedir?

Tarihin ilk yazılı anayasası olarak da bilinen Magna Carta, Büyük Sözleşme anlamına geliyor. İngiltere Kralı Yurtsuz John'un bazı yetkilerinden feragat etmesi, Magna Carta'yı tarihi açıdan önemli bir noktaya koyuyor. 1215 yılında imzalanan bu belge, tarihi ve hukuki açıdan birçok sürecin de ilk basamağı olarak dikkat çekti.