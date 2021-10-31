İnci Küpeli Kız tablosu hangi ülkede? Milyoner yarışmacısının cevabı ne oldu?

atv ekranlarında büyük bir heyecanla devam eden Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Meltem Keser ne kadar kazandı? Veteriner hekim olarak çalışan 28 yaşındaki yarışmacı yarı yarıya joker hakkını hangi soruda kullandı?

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni para ağacıyla yarışmacılarına daha yüksek ödüller kazandırmaya devam ediyor. Büyük bir merakla izlenen yarışma programında sorulan sorular da gündem oluyor. Yarışmaya enerji katan 28 yaşındaki Meltem Keser, Kim Milyoner Olmak İster stüdyosundan iyi bir ödülle ayrılmak için büyük bir enerji harcadı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Meltem Keser ne kadar kazandı?

Milyoner'e İzmir'den katılan Meltem Keser, veteriner hekim olarak görev yaptığını söyledi. Nüfus kağıdındaki yaşının 28 olduğunu belirten Keser, ruhunun 13 yaşında olduğunu vurguladı. Yarışma öncesi büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren yarışmacı 10 bin TL değerindeki soruda yarı yarıya joker hakkını kullanarak barajı geçmeye çalıştı.

İşte Milyoner yarışmacısı Meltem Keser'i zorlayan "İnci Küpeli Kız" sorusu;

Johannes Vermeer'ın "İnci Küpeli Kız" adlı tablosunun orijinalinin sergilendiği müze hangi ülkededir?

a- Fransa

b- Hollanda

c- İtalya

d- Rusya

Doğru Cevap: Hollanda

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevabı Hollanda oldu. Johannes Vermeer'in Hollandalı Mona Lisa olarak da adlandırılan İnci Küpeli Kız tablosunun orijinali, Hollanda'nın Lahey şehrindeki Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi'nde sergileniyor.

10 bin TL değerindeki soru için yarı yarıya joker hakkını kullanan Meltem Keser, Rusya cevabıyla yarışmaya devam etme hakkını kaybetti. Keser, Milyoner'den 2 bin TL ile ayrıldı.