Milyoner’de filozof sorusu! Hangisi Antik Yunan filozoflarından biri değildir?

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Simay Öztunç, önemli filozofların yer aldığı soruya ne cevap verdi? Genç yarışmacı, hayallerine ulaşmayı başarabildi mi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde de hem kazandırdı hem eğlendirdi. 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği yarışma programında istediği ödül miktarına ulaşmaya çalışan Simay Öztunç, "Antik Yunan" sorusu karşısında joker haklarını kullanmayarak önemli bir risk aldı.

Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yeni mezun olan 24 yaşında Simay Öztunç, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Joker hakkını kullanmayarak dikkat çeken yarışmacı Descartes sorusuna doğru yanıt verdi mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merak edilen Antik Yunan sorusu;

Hangisi Antik Yunan filozoflarından biri değildir?

a- Descartes

b- Platon

c- Heraklitos

d- Aristoteles

Doğru Cevap: Descartes

Cevapları büyük bir merakla beklenen Kim Milyoner Olmak İster soruları, genç yarışmacı Simay Öztunç'a da zor anlar yaşattı. Simay Öztunç, iki joker hakkı olmasına rağmen soruya Heraklitos yanıtını verdi. Milyoner'de sorulan sorunun doğru yanıtı ise Descartes oldu.

Eflatun olarak da bilinen Platon, Heraklitos ve Aristoteles Antik Yunan'da yaşayan önemli filozoflarken Rene Descartes, 17. yüzyıla damga vuran Fransız bir filozoftu.

Milyoner yarışmacısı Simay Öztunç, elenmesinin ardından üzüntü yaşasa da Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmanın iyi bir deneyim olduğunu söyledi.