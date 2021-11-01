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Greenland: Son Sığınak bu akşam TV'de ilk atv'de

GİRİŞ TARİHİ:  01.11.2021, 23:07 GÜNCELLEME TARİHİ:  01 Kasım 2021 Pazartesi, 23:29
Greenland: Son Sığınak bu akşam TV'de ilk atv'de

Nefes kesen bir aksiyon... Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı Greenland: Son Sığınak bu akşam 20.00'de atv'de

Yönetmen: Ric Roman Waugh
Senarist: Chris Sparling
Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman

Dünya büyük bir tehlike altında. Büyük bir gök cisminin dünyaya yaklaşması, insanlığın sonunu getirmek üzeredir. İnsanların hayatta kalmak için sadece 48 saat zamanı vardır. Evli bir çift ise bu büyük felaketten kurtulabilmek için bir yeraltı sığınağına ulaşmayı dener. Yaşam mücadelesi veren çift, Grönland'da bulunan bu sığınağa 48 saat içinde yetişmeye çalışıyor. Gerilim, aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Greenland: Son Sığınak gök cisminin yaratacağı büyük felaketten kurtulmaya çalışan bir ailenin mücadelesini anlatıyor.

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