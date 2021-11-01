Greenland: Son Sığınak bu akşam TV'de ilk atv'de

Yönetmen: Ric Roman Waugh
Senarist: Chris Sparling
Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
Dünya büyük bir tehlike altında. Büyük bir gök cisminin dünyaya yaklaşması, insanlığın sonunu getirmek üzeredir. İnsanların hayatta kalmak için sadece 48 saat zamanı vardır. Evli bir çift ise bu büyük felaketten kurtulabilmek için bir yeraltı sığınağına ulaşmayı dener. Yaşam mücadelesi veren çift, Grönland'da bulunan bu sığınağa 48 saat içinde yetişmeye çalışıyor. Gerilim, aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Greenland: Son Sığınak gök cisminin yaratacağı büyük felaketten kurtulmaya çalışan bir ailenin mücadelesini anlatıyor.