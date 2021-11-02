Bilsen Pirpor ölü bulundu! Olayla ilgili soru işaretleri devam ediyor

Bilsen Pirpor’un ölümüyle sonuçlanan olay nasıl yaşandı? Talihsiz kadın kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işlenen Bilsen Pirpor konusunun detayları…

69 gün hiçbir yerde izini rastlanmadıktan sonra Lüleburgaz'da bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Bilsen Pirpor'un ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor. Talihsiz kadının nasıl öldüğü sırrını korurken birlikte yaşadığı sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın sorulara verdiği yanıtlar da dikkat çekti.

Talihsiz kadının şüpheli ölümünün nedeni merak konusu oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan konu, emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Yüksel Yıldırım'ın ifadesine başvurmak istedi.

Pirpor'un elbiseleri dere yatağında bulundu

Bilsen Pirpor'un cesedinin bulunduğu yerin yakınında yaşayanlardan ise önemli ihbarlar geldi. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında bir kadına ait eşyaların bulunduğunu söyledi. Yüksel Yıldırım, ölen sevgilisinin eşyalarını teşhis ederek "Evet, bunlar Bilsen'in elbiseleri" diye konuştu. Görgü tanığı, elbiselerin oraya yeni atıldığını dile getirerek cesedin bulunduğu gün orada hiçbir kıyafet olmadığını belirtti.

Cesedin bulunduğu yerin çevresindekilerin bir diğer iddiası ise akılları karıştırdı. Çevre sakinleri, "Cesedin Ağustos ayından beri burada olma ihtimali yok. Burası çok sıcaktı ve illa ki koku duyardık. Bilsen Pirpor'un cansız bedeni buraya yeni atılmış gibi" görüşünde birleşti.

Büyük bir merakla takip edilen Bilsen Pirpor konusu nasıl sonuçlanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.