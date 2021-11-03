Cerkutay, Aygül Hatun'a böyle açıldı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 69’uncu bölümünde, dizinin hayranlarının uzun süredir beklediği Cerkutay’ın Aygül Hatun’a açıldığı sahne sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aygül Hatun'a hislerini daha fazla saklayamayan Cerkutay, özenle sakladığı çiçeği Aygül'e hediye etti ama bir türlü cesaretini toplayıp açılamadı. Cerkutay ikinci denemesinde Aygül Hatun'u çadırının tepesinde yakaladı!

Cerkutay, "Dün sana verdiğim çiçek var ya! O sır çiçeğiydi! Kim birine bu çiçeği verirse ona sırrını açmak zorundaymış! Bende şimdi sana sırrımı açarım" deyip bir solukta "Bana varsan ya deli kız!" deyiverdi.

Cerkutay'ın bu çıkışı Aygül Hatun'u çok şaşırttı. Aygül, Cerkutay'ın verdiği çiçeği kuşağından çıkarıp geri verdi ve "Bu sır sana da bana da fazladır Cerkutay" diyerek uzaklaştı.

Büyük üzüntü yaşayan Cerkutay'ı uzaktan izleyen Kumral Abdal derhal duruma müdahale etti ve "Sırrı faş etmişsin Cerkutay! Kolay mı ola sandın sen aşkı! Aslan yürekli Cerkutay! Sefasına katlanmak kolay ya cefasına katlananda aşk olur işte! Aşk bu Cerkutay! Nice sultanı kul eyler… Aşık adamı yakar yakar kül eyler! Aşktan vazgeçme. Kahrına da lütfuna da eyvallah demek düşer sana. Aşka sırt çevirme yiğidim aşka sırt çevrilmez!" dedi.

Bu sözler üzerine iyice coşan Cerkutay bir kova suyu eline aldı ve Kumral Abdal'ın "Yan Cerkutay yan" sözleriyle birlikte başından aşağı boca etti!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 69'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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