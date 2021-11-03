Osman Bey, Tekfurlara öyle bir süpriz hazırladı ki...

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 69’uncu bölümünde, tekfurlar ticaret imkanlarını ortadan kaldırarak Osman Bey’i ve Kayı Obası’nı zor duruma düşürmek isterken, Osman Bey Bilecik Kalesi’ne yaptığı ziyaretle tekfurları şoke etti.

Kayı Obası'yla ticareti keserek Osman Bey'i köşeye sıkıştırdığını düşünen tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus, Bilecik Kalesi'nde buluştu. Köşeye sıkışan Osman Bey'in Papaz Gregor'u ve elinde tuttuğu kutsal emaneti kendilerine teslim edeceğini düşünen tekfurların keyfi yerindeydi.

Tekfurların davetine icabet ederek Bilecik Kalesi'ne giden Osman Bey, tekfurların karşısına dimdik çıktı! Osman Bey, Tekfur Rogatus'a şu sözlerle seslendi "Davet ettin, ben de geldim Rogatus! Adettir davete elin boş gidilmez" ve hediyesini takdim etti.

Boran Alp'in masaya bıraktığı kesede, Tekfur Rogatus'un en güvendiği komutanı Feodor'un kellesi vardı! Bu manzara karşısında üç tekfur da dehşete kapılırken, Osman Bey şöyle konuştu: "Hakikati göresiniz istedim! Hakikat, beni diz çöktürmek için davet ettiğiniz masanızda durur! Osman Bey'e baş kaldıranın, başı gövdesinde durmaz! İyi bakın! Siz ki beni ve dahi cümle Türkmen'i ticaret yoluyla tarumar etmek istediniz! Türkler birliğini altına mı borçlu ki altınsız kalanda dağılsın! Kıssasa kıssas ederim! Mallarınız bendedir. Türkün huzur bulmadığı yerde kimseye huzur yoktur! Bu da böyle biline!"

Osman Bey bu sözlerin ardından geldiği gibi dimdik kaleden çıkarken, tekfurlar Osman Bey'in bu hamlesi karşısında şok içerisinde kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 69'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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