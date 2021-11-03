Osman Bey ve Turgut Alp arasında buzlar eridi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 69’uncu bölümünde, Turgut Alp’in Kayı Obası’na yaptığı sürpriz ziyaret Osman Bey ve Turgut Alp arasındaki buzların erimesini sağladı.

Kayı kafilesine saldırarak Bala Hatun'u yaralayan ve Osman Bey'in hedefine koyduğu Katalanları avlayan Turgut Alp, Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'le buluştu. Osman Bey'in verdiği görevi yerine getirememenin acısını yaşayan Göktuğ ise bu duruma hayli içerledi.

Turgut Alp, kendisini karşılayan Osman Bey'e şu sözlerle seslendi: "Duyduk ki Osman Bey alplarını Katalan avına salmışsın. Amma işleri pek rast gitmemiş. Bilirsin benim de görülecek hesabım vardır Katalanlarla! Gördük çok şükür." Osman Bey ise Turgut Alp'i "Maşallah Turgut Bey! Yiğitliğini göstermişsin!" sözleriyle övdü.

Osman Bey, "Öyle ya, düşman ortaktır! Her yiğidin ardına senin gibi dost gerek! Var olasın!" derken Turgut Alp, "Bir bunlar değildir amma! Obama edilenlerden sonra, görülecek hesabım çoktur! Hepsi vaktini bekler!" diyerek Tekfur Nikola'dan intikam alacağı günü iple çektiğini ima etti.

Turgut Alp'in hediyesinin altında kalmayan Osman Bey, "Sen düşmanı haklarken biz de boş durmadık Turgut Bey! Düşmanın can damarını kestik! Senin payına düşeni de ayırdık!" ve kervan baskınından elde edilen ganimetlerin bir kısmını Turgut Alp'e hediye etti.

Osman Bey ve Turgut Alp arasındaki bu sıcak sohbet, Göktuğ'un hiç hoşuna gitmedi. "Bakışlarıyla ezmeye kalkar. Katalanların leşlerini getiren ben olmalıydım" diyen Göktuğ'a, Boran Alp şu sözlerle çıkıştı: "Kendine eziyet etmeyesin gardaşım… Netice ya, hainlerin canı alınmış… Ben alamadım deyi üzülmek olur mu?"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Öz��ivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 69'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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