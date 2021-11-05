Bakanlık EYT için çalışmalarında son aşamaya geldi! EYT’ye Almanya ve Finlandiya çözümü mü geliyor?

Türkiye’nin gündemi emeklilikte yaşa takılanlar… Her gelen EYT haberi büyük heyecan yaratırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan son formül ne? İşte son EYT haberleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırladığı formülleri netleştirdi. Yeni EYT düzenlemesi neleri getirecek? Emeklilikte yaşa takılanlar hangi EYT formülü ile karşılaşacak?

Son EYT formülü heyecan yarattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk olarak beş yeni EYT formülü üzerinde durdu. Çalışmaların yapılmasıyla birlikte öne çıkan formül Almanya ve Finlandiya modelleri oldu. Almanya ve Finlandiya EYT formülleri, bakanlığın hazırladığı çalışmada öne çıktı. Yeni EYT haberleri için bekleyenlerin merak ettiği en önemli nokta ise Almanya ve Finlandiya modellerinin neler getireceği oldu. Peki Almanya EYT modeli ve Finlandiya EYT modeli neyi değişterecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni formülde dikkat çeken nokta 50 yaş sınırı oldu. Hazırlanan çalışmaya göre, prim gününü dolduran vatandaşlar 50 yaşını geçtikten sonra emekli olma şansına sahip olacak.

5 milyon kişinin merakla beklediği EYT haberi konuyla ilgilenenleri heyecanlandırırken formüller üzerindeki çalışmalar sevinçle karşılandı. EYT ile ilgili düzenlemenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması bekleniyor.

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