Milyoner’de dikkat çeken tarih sorusu: “Van – Tuşpa, Çorum Hattuşa”

Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarına kazandırmaya devam ediyor. Milyoner’e Bilecik’ten katılan Osman Ankara ne kadar kazandı?

Merakla beklenen soruları ve birbirinden farklı özelliklere sahip yarışmacılarıyla büyük ilgi gören Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde de heyecanlı anlara sahne oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında hayalindeki para ödülüne kavuşmak isteyen Osman Ankara, sorular karşısında ter döktü. Bilecikli yarışmacı Osman Ankara soyadı ile ilgili de ilginç bir bilgi verdi.

"Uzun yıllar boyunca Bilecik'e Ankara'dan göç ettiğimizi düşündük. Büyüklerimizin soyadı kanunu esnasında Ankara soyadını da bu nedenle seçtiğini düşündük ama gerçek böyle değilmiş" diye konuşan yarışmacı, aile büyüklerinin Ankara ile bir alakası olmadığını yeni öğrendiğini dile getirdi. Teknolojiyle içli dışlı olduğunu ifade eden Milyoner yarışmacısı Osman Ankara, bilgisayar oyunlarına karşı bir bağımlılığı olduğunu söyledi. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Osman Ankara ne kadar ödül kazandı?

İşte Milyoner yarışmacısının joker hakkı kullandığı o soru;

Hititlerin başkenti Hattuşa'nın ve Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri sırasıyla hangi iki ile gitmiştir?

a- Çorum ve Van

b- Bilecik ve Muş

c- Sivas ve Ağrı

d- Bolu ve Mardin

Doğru Cevap: Çorum ve Mardin

Hititlerin başkenti Hattuşa'nın kalıntılarının yer aldığı şehir Çorum, Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarının bulunduğu şehir Van'dı. Milyoner yarışmacısı Osman Ankara, soruda telefon jokeri kullanırken doğru yanıta ulaştı. Yarışmacı, soruya doğru yanıt vererek yoluna devam etti.