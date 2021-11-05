Züleyha'nın imdadına Hakan yetişti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 111'inci bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan ve Abdülkadir çıkar çatışması yaşarken, Ümit'in ölüm sebebinin açığa çıkması Züleyha'yı endişeye sürükledi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 111'inci bölümü #DengelerDeğişiyor etiketiyle gündem oldu.

Yamanlar Holding'de bir kriz daha patlak verdi. Sigorta şirketiyle görüşmesinin ardından büyük zararda olduğunu öğrenen Züleyha'nın imdadına yine Hakan yetişti. Hakan zararı kendisinin karşılayacağını söylerken, bunu duyan Abdülkadir, Hakan'a patladı. Hakan ise Abdülkadir'in tepkilerine karşılık Züleyha'ya aşık olduğunu söyledi.

Cinayetin baş şüphelisi Demir!

Ümit'in babası, kendisine gelen telefon üzerine harekete geçti ve kızının ölümünün sır perdesini aralamak için savcıyla görüştü. Yapılan otopsi sonucunda Ümit'in cinayet kurbanı olduğu açığa çıktı. Haberi gazetede okuyup telaşa kapılan Züleyha ve Fikret, savcıyla konuşurken Demir'den şüphelendiklerini ve cinayet silahının arandığını öğrendi. Suçun Demir'in üstüne kalmasına Züleyha'nın vicdanı el vermedi.

Betül, Fikret'i kıskandı

Şehir kulübündeki düğün dedikoduları beraberinde getirdi. Hakan ve Züleyha birbirine çok yakıştırılırken, Betül ve Fikret'in de evlenecekleri haberi Çukurova'ya yayıldı. Betül'ün Fikret'e olan duyguları yoğunlaşırken, Fikret'in ilgisizliği Betül'ü kırdı. Züleyha ile Fikret'i sık sık beraber gören Betül ise kıskançlığa kapıldı.

Hakan ve Abdülkadir birbirine rest çekti

Hakan, Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı Abdülkadir'den istedi. Abdülkadir üstünlüğün kendisine geçtiğini anlayınca Hakan'ın önüne bir şart koydu. Yamanlar Holding için verdiği parayla hisse satın alıp kendisine devretmesini istedi. Hakan, aksi takdirde Züleyha'nın hapse gireceğini söyleyen Abdülkadir'in şartını reddederek oradan ayrıldı. Hakan'ın Züleyha'yı kurtarmaktan vazgeçmesinin sebebi merak konusu oldu.

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