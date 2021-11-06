Furkan Palalı'dan sağlıklı yaşam tüyoları

Pazar günleri atv’de ekranlara gelen Dizi TV, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret Fekeli’si Furkan Palalı ile bir spor salonunda buluştu. Yakışıklı oyuncu Dizi TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Furkan Palalı ile set dışında bir araya gelen Dizi TV, oyuncunun merak edilen spor geçmişine dair sorular sordu. Palalı, sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı. Profesyonel anlamda basketbol kariyerine de sahip olan oyuncu, bunun oyunculuğuna çok katkısı olduğunu söyledi. Basketboldaki paslaşmayı, herkesin senkron ve planlı hareket etmesini set ortamındaki çalışmaya benzetti. Bu geçmişin oyunculuğunu kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi. Sevenlerine sağlıklı beslenmenin, uykunun ve sporun öneminden, özellikle kahvaltıyı atlamamaları gerektiğini söyledi.

Sevilen oyuncuların röportajları, dizilerden ve programlardan önemli anların yer aldığı haber turları, birbirinden özel haberlerin olduğu Dizi TV Pazar günleri atv'de!