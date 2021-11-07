Türkiye Kardeşlerim'i izledi

Kaan'ın Akif'in oğlu olduğu ortaya çıktı!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 27. Bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim,

Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %22,39 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 27. Bölümde neler yaşandı?

Suzan Akif'i kendi oyunu ile vurdu!

Okuldaki kostüm balosuna gidebilmek için herkes seferber olur. Parayı toparlamak için Doruk ile Asiye şarkı söyledi, Oğulcan ile Ömer de araba ile seyyar yemek satışı yaptı.

Suzan, Kaan'ın Akif oğlu olduğundan şüphelenir ve bunu kanıtlamak için Harika ile iş birliği yaparak hem ikisinden de DNA örneği almayı başarırlar.

Berk, Aybike'nin babası Orhan'a hiç beklenmedik şekilde yardım eder. Şengül'ün ütülerken yaktığı Nebahat'in gömleğinin parasını öder.

Balo renkli başar. Süsen balonun kraliçesi Ömer kralı seçilir ancak gece olaylı biter. Suzan sonunda bombayı patlatır. Zamanında Akif'in ona yaptığı gibi o da herkesin içinde bu gerçeği açıklar ve Kaan'ın babasının Akif olduğunu söyler. Üstelik elinde DNA raporu vardır.

Ömer'in ihbar ettiği hırsız çetesi intikam almaya gelir. Şengül ve Orhan onları durdurmaya çalışır ancak Ömer'i evde bulamayan adamlar etrafı dağıtırken Orhan'ı da hırpalarlar.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

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