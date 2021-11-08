Ekim ayında herkes atv.com.tr’deydi

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet sitesi atv.com.tr, İnternet Reklamcılar Derneği resmi sonuçlarına göre Ekim ayında 6 kategoride birinci oldu.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Ekim ayında Stream'de "Real User", "Time" ve "Reach" Web Sitelerinde "Views" ve "Time Per Visit" Uygulamada ise "Views" kategorilerinde tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.