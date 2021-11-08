Türkiye, Kübra Sarıkaya ile birlikte ağlıyor! Kendisini terk eden eşinden ne istedi?

Hafta içi her gün atv ekranlarına gelen Esra Erol’da, yine yüreklere dokunan bir hikayeyi izleyicisiyle buluşturuyor. Kübra Sarıkaya’nın hikayesi neden herkesi etkiledi? İşte yanıtı…

Türkiye, Kübra Sarıkaya'yı konuşuyor. 8 aylık hamile kadın, hakkını Esra Erol'da arıyor. Önce hamileyken eşi Sezer Sarıkaya tarafından terk edilen Kübra, ardından da eşinin büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Genç kadın, evlilikleri devam ederken eşinin Elif Çamur'la düğün yaparak evlendiğini öğrendi.

Evli olduğundan ailenin haberi yok

Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Sezer Sarıkaya'nın, evli olduğunu Elif Çamur'un ailesinden gizlediği öğrenildi. Üstelik yapılan düğünden, Sarıkaya Ailesi'nin de haberi olmadığı ortaya çıktı.

Talihsiz kadının hayatındaki tek acının bu olmadığı kısa süre netleşti. Kübra'nın annesiz büyüdüğü öğrenildi. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan annesi ile konuşmakta zorlanan Kübra, daha sonra stüdyoya gelen annesiyle yıllar sonra ilk kez konuştu. Kübra ayrıca, stüdyoya gelen dayıs��yla da hasret giderdi.

Kübra'ya destek yağdı

Kübra Sarıkaya ile güçlü bir bağ kuran Esra Erol'da izleyicileri genç kadına yardım etmek için sıraya girdi. Çocuğuna bebek bezi almakta bile güçlük çektiğini dile getiren Kübra, ikinci çocuğuna hamile kaldığı dönemde terk edilmesini sindirmekte oldukça zorlandı.

Kendisini terk eden eşi Sezer Sarıkaya ile stüdyoda yüzleşen Kübra'nın tek hedefi ise boşanmak. Bir çocuk annesi hamile kadın canlı yayında, istediği nafaka miktarını söyledi. Kübra, eşinden 2 bin TL nafaka isterken tarafların boşanma noktasında nasıl bir yola gideceği belirsizliğini koruyor.

Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Kübra Sarıkaya ile ilgili gelişmeler atv'de. Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.