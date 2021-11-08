Yusuf Beyhan’ın mektubu ortalığı karıştırdı’ Nurgül Beyhan’ı kim öldürdü?

Nurgül Beyhan’ın ölümüyle sonuçlanan olayın fail ya da failleri kimler? Beyhan Ailesi’ni karıştıran iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert’te…

Fransa'da amca ile yeğen arasında başlayan gerilim Türkiye'ye yansıdıktan sonra sular durulmadı. Aile içinde başlayan husumetin ardından Beyhan Ailesi, iki ferdini toprağa verdi. Alacak - verecek anlaşmazlığıyla başlayan olaylarda neden kan aktı? Adli tıp raporuyla öldürüldüğü belirlenen Nurgül Beyhan'ın katili kim? İşte Nurgül Beyhan olayında yaşanan son gelişmeler…

Fransa'da amcası Dilaver Beyhan'la birlikte çalışan Yusuf Beyhan ilk olarak bir başka amcası Cihan Beyhan'ı öldürmüştü. Bayram ziyareti esnasında büyüyen olaylar bir cinayete yol açarken ardından yaşananlar da dikkat çekti. Olaydan 5 ay sonra, Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan evinde ölü bulundu. Aile, olayı ilk başta kalp krizi olarak değerlendirirken ortaya çıkan gerçek Nurgül Beyhan'ın bir cinayete kurban gittiğini gösterdi.

"Babam orada lakırdı yapıyor"

Cinayetle ilgili şüpheler, Beyhan Ailesi'nin diğer kanadını gösterirken aile, olayın sorumluluğunu üstlenmiyor. Adli tıp raporuna göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan talihsiz kadını kimin öldürdüğü belirsizliğini koruyor. Amcasını öldürdüğü için cezaevine giren Yusuf Beyhan'ın Müge Anlı'ya yazdığı mektupta, suçladığı kişi ise sürpriz bir şekilde Çetin Beyhan oldu. Çetin Beyhan'ın amcasının oğlu olduğunu ifade eden Yusuf Beyhan, amcasının oğlunun para için bu işi yapabileceğini öne sürdü. Yusuf Beyhan'ın mektubunda, "Allah sizden razı olsun, babam orada lakırdı yapıyor" demesi de dikkatleri çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Nurgül Beyhan konusu nasıl sonuçlanacak? Cinayetin arkasında kim ya da kimler var? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.