Bakanlar Kurulu toplandı! 3600 ek gösterge, EYT ve yeni asgari ücret gelişmeleri neler?

2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Son EYT haberleri neler? Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için hangi açıklamayı yaptı? İşte Türkiye’yi yakından ilgilendiren konularda önemli açıklamalar…

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara'da toplandı. Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, emekli maaşlarına zam, 3600 ek gösterge gibi konuların gündeme alındığı toplantıda ne sonuçlar çıktı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılında çalışanları neler bekliyor? EYT'de hangi adımlar atılacak?

Ekonomideki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulu Toplantısı, 4 saat sürdü. Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi koşullarına rağmen sanayi üretiminde kesintiye yer verilmediğini dile getirdi.

Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulunun ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda adımların atıldığını vurgulayan Bakan Bilgin, "3600 artık bir vaat olmaktan çıktı. Uygulamak zorundayız" diye konuştu.

2022 yılı için belirlenecek olan asgari ücret için de çalışmaların sürdüğünü belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücrette bazı vergilerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu ifade etti.