'Bir Zamanlar Çukurova'da aşk tüm planları alt üst ediyor

Züleyha ve Hakan'ın yakınlaşması Hakan ve Abdülkadir'i karşı karşıya getiriyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Demir'den intikam almak için omuz omuza mücadele eden Hakan ve Abdülkadir, bu kez karşı karşıya geliyor.

Hakan'ın Züleyha'ya aşkı Çukurova'da dengeleri değiştiriyor. İntikam uğruna varını yoğunu ortaya koyan Abdülkadir, Hakan'ın planlarını hiçe saymaya kalkınca aralarındaki ortaklık yerini çıkar çatışmasına bırakıyor.

Abdülkadir, Züleyha'yı bitirmek için harekete geçiyor

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 111'inci bölümde Hakan, Yamanlar Holding'in mal varlığının peşinde olan Abdülkadir'in karşısına çıkarak Züleyha'ya aşkını itiraf etmişti. Bunun üzerine Abdülkadir, yeni bölümde Züleyha'yı bitirmek için harekete geçiyor. Abdülkadir'in kurduğu tuzağı anlayan Hakan, kardeşi bildiği Abdülkadir'e silah doğrultuyor.Hakan'ı, intikam yeminini unutmakla suçlayan Abdülkadir ne kadar ileri gidebilecek? Hakan ve Abdülkadir'in ortaklığı son mu bulacak? Hakan, Züleyha'yı korumayı başarabilecek mi?

'Bir Zamanlar Çukurova' 112. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.