OSMAN BEY’E VE KAYILARA NIKEA’DA ZEHİRLİ TUZAK!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, ticaret sorununu aşabilmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, Tekfur Nikola’nın tuzağına düşmesine rağmen hedefinden sapmadı ve Nikea Kalesi’ne ulaştı.

Bizans İmparatoru'nun onayı ile Nikea Valisi Manuel'i ortadan kaldırarak şehrin kontrolünü eline alan Saguros, Osman Bey ve Kayı kafilesini kabul etti. Osman Bey, Bitinya'daki durumu anlatıp tekfurların uygulamaları nedeniyle ticaret yollarının kesildiğini, bu durumun Nikea halkını zor duruma düşürdüğünü anlattı ve yeni vali Saguros'a bir anlaşma teklif etti.



Osman Bey "Manuel ve tekfurlar anlaşmaları bozduğundan beri topraklarınıza tek bir kervan salmadım" deyince Vali Saguros "Şehrin hazinesini açtırdığımda boş olduğunu gördüm! Tebaası açlıktan kırılmasın diye her şeyini tüketmiş" cevabını verdi.

Bunun üzerine Osman Bey, "O vakit iyice bellemişsindir karşımda değil yanımda olman gerektiğini! Manuel'in düştüğü hataya düşmeyesin! Makamına yeni kurulmuş birinin evvel halkının gönlünü hoş tutması gerekir! Yoksa hükmü uzun ömürlü olmaz! Yerinizin sağlamlığı ancak benimle edeceğiniz ticarete bağlıdır! Kervanlarınızı basmaktan geri durmam! Cenk Türke düğündür" diyerek Vali Saguros'u uyardı.

Vali Saguros, Osman Bey'in sözlerinden etkilenirken, katiplerine anlaşmanın hazırlanması emrini verdi. Bunun üzerine Osman Bey, "Gayrı bütün ihtiyaçlarınızı Kayı Obası görecek! Kervanlarınızın cümlesini de ben koruyacağım! Türkün var olduğu yerde anlaşmaktan gayrı çıkar yol yoktur! Bilesin!" diyerek valiye güvence verdi.

Anlaşmaya varılmasının ardından Vali Saguros, anlaşmayı kutlamak üzere Osman Bey'i yemeğe davet etti. Vali Saguros "Artık dostuz Osman Bey! Sofradaki her şey dininize uygun şekilde hazırlandı! Etlerin hepsi Müslüman kasaplardan alındı! Lütfen buyurun" diyerek misafirperverlik gösterirken, Tekfur Nikola'nın Nikea'daki ajanının iş üstünde olduğundan habersizdi.

Nikola'nın ajanı, Osman Bey ve yanındakiler için hazırlanan sofrada servis edilen şerbetlere zehir katmıştı. 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü, Osman Bey'in şerbetini içtikten sonra gözlerinin kapanması ile final yaptı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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