Hakan'dan kritik hamle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 112'nci bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha cinayet suçlamasından Hakan sayesinde kurtulurken, Demir'in cesedi işçiler tarafından bulundu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 112'nci bölümü #YeniBirAşk etiketiyle gündem oldu.

Hakan, cinayet silahından Züleyha'nın parmak izlerini sildi

Abdülkadir, katilin Züleyha olduğunu belirten bir mektupla beraber cinayet silahını savcıya gönderdi. Betül'den, Züleyha'nın aleyhine tanıklık sözü de alan Abdülkadir'in planını Hakan bozdu. Öncesinde Hakan'ın silahtaki parmak izlerini yok etmesi Züleyha'ya beraat kararı getirince; Hakan, Abdülkadir'i Züleyha'dan uzak durması için son kez uyardı. Fikret ise silahın Demir'e ait olduğunu söyleyen kritik ifadesiyle odağı değiştirdi.

Hakan ve Abdülkadir'in intikam yemini bozuldu

Züleyha, aldığı telefonla bir zararın daha eşiğinde olduğunu öğrendi. Çiftlikteki ineklerin bir bir öldüğünü öğrenen Züleyha, Hakan'ı çağırıp çiftliğe gitti. Hakan, bunun da Abdülkadir'in planladığını düşünüp evini bastı. Başına dayanmış silahla uyanan Abdülkadir, Hakan'ın ciddiyetini anlarken, aralarındaki güven ve dostluk bitme noktasına geldi.

Hakan, Demir'in hisselerini alarak elini güçlendirdi

Hakan, şirketin uğradığı son zararı da karşılamak isteyince, Züleyha Hakan'a hisse vermeyi teklif etti. Betül, Demir'in hissesinin yüzde yirmisinin Hakan'a devredileceğini duyunca sorun çıkardı. Hakan'ın şirketin büyük ortaklarından birine dönüşmesi, Abdülkadir ve Betül'ün çıkarlarına ters düşerken, Hakan, Abdülkadir'e karşı elini güçlendirmiş oldu.

Fikret hayal kırıklığına uğradı

Fikret, Züleyha'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için İstanbul'daki mülklerinden birini sattı, üstelik Züleyha için şık bir çift küpe aldı. Fikret'in para dolu bir çanta ile eve döndüğünü gören Züleyha çok şaşırdı. Fikret tam hediyesini verecekken zararı Hakan'ın karşılayacağını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Finalde şoke edici bir gelişme yaşandı. Metruk depoya gelen işçiler dolapta Demir Yaman'ın cesedini görüp hayrete düştüler.