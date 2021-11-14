Emir Fatih Demir, Kim Milyoner Olmak İster’de ne kadar ödül kazandı?

Her bölümüyle büyük bir heyecan yaratan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümünde de dikkat çeken performanslara ev sahipliği yaptı. İşte ODTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Emir Fatih Demir’in yarışmadaki performansı…

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emir Fatih Demir, yarışmada ne kadar kazandı? Genç yarışmacının Milyoner'de karşısına çıkan sorular şöyle;

Hangi ülkenin bütün toprakları Asya'dadır?

a- Mısır

b- Hindistan

c- Türkiye

d- Rusya

Doğru Cevap: Hindistan

Genç yarışmacı Emir Fatih Demir, soruya doğru cevap vererek yarışmadaki ilerlemesini sürdürdü. Demir, bir sonraki sorudaysa zorlanarak seyirci joker hakkını kullandı. İşte yarışmacının zorlandığı o soru…

Hangi sayı rakamlarla yazılırken kullanılan sıfırların toplam sayısı çift sayıdır?

a- On milyon

b- Bir milyar

c- Yüz milyar

d- Bir trilyon

Doğru Cevap: Bir trilyon

Seyirci jokerini kullanarak soruya doğru cevabı vermek isteyen Demir, "on milyon" yanıtıyla doğu cevabı bulamadı. Emir Fatih Demir, Kim Milyoner Olmak İster'e 2 bin TL ile veda etti.