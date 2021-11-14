Kaan gerçekleri ortaya çıkardı!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 28. Bölümüyle ekranlara geldi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #SırlarOrtayaÇıkarsa etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 28. Bölümde Neler Yaşandı? Babasının ölüm anını izleyen kadir şimdi ne yapacak?

Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder. Babasından intikam almak için harekete geçen Kaan, Kadir'e isimsiz mektup gönderir. Ve babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini izletir. Akif ile tartışan babasının onun tarafından bizzat inşaattan aşağıya itildiğini izleyen Kadir gözyaşlarına boğulur. Artık tek düşüncesi Akif'ten tüm bunların intikamını almaktır.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!