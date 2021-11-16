Ayşe, bebeğini kaybetti

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" yirminci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #BebeğimNerede etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

20.Bölümde neler oldu?

Mirza, Ayşe'yi baygın bir halde evde bulunca hemen hastaneye kaldırdı. Ferit, eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin zehirlendiği ortaya çıktı. Ayşe'nin hayatı riske girince, doktorlar Ferit'ten bir seçim yapmasını istedi. Ferit, herkesi kahreden zor tercihi yaptı ve bebeğin alınmasına karar verildi.

Saadet'in planı tıkır tıkır işledi ve Azade aldatıldığını gözleriyle gördü. Kendine gelen Adnan, Saadet'e bu davranışından dolayı sert tepki gösterdi. Azade ise Adnan'a bir ders vermek için Saadet'i kendi planına dahil etti.

Ferit, Mirza'ya karavanda gördüğü fotoğrafların hesabını sorsa da istediği cevabı alamadı. Mirza ise telefonda görüştüğü kişiden Ayşe konusunda büyük baskı gördü.

Bir süre ortalarda görünmeyen Hande, uzaktan da olsa etrafındakilerin hayatını alt üst etmeye devam etti. Sancakzadelerden intikamını alan genç kadının sıradaki hedefi, arkadaşı Betül'dü. Yaman'a giden yolda Betül'den kurtulmak için her şeyi göze alan Hande, karı koca arasına girmeyi başardı.

Ferit, hastaneden çıktıktan sonra Ayşe'ye gerçeği söyledi. Ayşe bebeğini kaybetmenin verdiği acıyla Ferit'le büyük bir tartışma yaşadı. Ancak finalde arabaya atlayıp uzaklaşmak isteyen Ayşe'yi bambaşka bir sürpriz bekliyordu.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!